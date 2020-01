Premiér: SR a EÚ chcú čo najskôr dohodnúť obchodné vzťahy s Britániou

Bratislava 31. januára (TASR) – Záujmom Slovenskej republiky a celej Európskej únie (EÚ) je čo najskôr dohodnúť obchodné vzťahy so Spojeným kráľovstvom, pretože výmena tovarov medzi EÚ a Veľkou Britániou predstavuje výrazný objem. Uviedol to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý sa v piatok stretol s veľvyslancom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku Andrewom Garthom v súvislosti s brexitom.



"Napriek tomu, ako to nakoniec všetko s Veľkou Britániou bude dojednané, a aké bude definitívne znenie našich dohôd v jednotlivých oblastiach, som rád, že Veľká Británia bude stále dobrým strategickým partnerom pre Slovenskú republiku, a že máme v pláne pokračovať v rôznych projektoch, oblastiach, o ktorých sme dnes s pánom veľvyslancom hovorili," povedal Pellegrini.



Veľvyslanec Garth poznamenal, že Spojené kráľovstvo bojovalo za vstup Slovenska do EÚ, keď iní váhali. "Otvorili sme naše hranice, keď ich iní nechali zatvorené a dnes je Spojené kráľovstvo jedným z najväčších obchodných partnerov Slovenska," zhodnotil Garth. Doplnil, že teraz je však čas pre Spojené kráľovstvo odísť z EÚ a že treba pozerať vpred na nové partnerstvá, ktoré Spojené kráľovstvo buduje so Slovenskom a EÚ.



V súvislosti s odchodom Spojeného kráľovstva z EÚ Pellegrini uistil občanov SR, že od soboty (1. 2.) sa pre nich nezmení v súvislosti s brexitom vôbec nič. "Takisto sa nič nezmení ani pre podnikateľov, ktorí vyvážajú alebo dovážajú tovar – to znamená najbližších jedenásť mesiacov platia nulové tarify, nulové obmedzenia a naďalej voľný pohyb tak, ako sme toho boli svedkom v posledných mnohých rokoch," doplnil.



Premiér zároveň odporučil Slovákom žijúcim v Spojenom kráľovstve, aby sa zaregistrovali do oficiálneho systému tak, ako je to uvedené na stránke ministerstva zahraničných vecí. "Teší nás, že 57-tisíc občanov sa už stihlo registrovať. Dúfam, že tí, ktorí sa doteraz neregistrovali, tak urobia v nasledovných jedenástich mesiacoch," dodal Garth.



Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ 31. januára 2020 o polnoci. Od tohto okamihu nadobudne platnosť dohoda o brexite, pričom Británia už nebude členským štátom EÚ a bude sa považovať za tretiu krajinu. Prechodné obdobie, ktorého cieľom je poskytnúť občanom a podnikom z EÚ aj Británie viac času na prispôsobenie sa novej situácii, potrvá do 31. decembra 2020.



Dohoda medzi Bruselom a Londýnom stanovuje, že prechodné obdobie, nevyhnutné pre rokovania o budúcom partnerstve medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, možno predĺžiť na obdobie najviac jedného alebo dvoch rokov, ak sa na tom obidve strany dohodnú ešte pred 1. júlom 2020. Britský premiér Boris Johnson však túto možnosť opakovane vylúčil.