Premiér: SR bude naďalej podporovať Ukrajinu na všetkých frontoch

Bratislava 29. mája (TASR) - Slovensko bude naďalej podporovať Ukrajinu na všetkých frontoch aj po tom, ako sa vymenila vláda. Uviedol to v pondelok predseda vlády SR Ľudovít Ódor po stretnutí s predsedníčkou vlády Litvy Ingridou Šimonytéovou. Počas stretnutia hovorili aj o bilaterálnej spolupráci oboch krajín a venovali sa aj blížiacim sa témam júlového samitu NATO vo Vilniuse.



Ódor ubezpečil premiérku, že SR bude aj naďalej dobrým partnerom či už v otázkach európskej integrácie, alebo Severoatlantickej aliancie. "Nastavenie našej zahraničnej politiky sa nemení ani po zmene vlády. Budeme pokračovať v nastavenom kurze a iniciatívach, ktoré tu boli pred nami," povedal predseda vlády. Slovensko podľa neho bude naďalej podporovať Ukrajinu nielen pri obrane voči Rusku, ale aj pri integrácii smerom do EÚ.



Premiérka Litvy poznamenala, že to najmenej, čo sa dá spraviť, je pomáhať Ukrajine každým možným spôsobom. Slovensko je v tomto smere podľa jej slov skvelým príkladom. Ako ďalej poznamenala, pred samitom bude dôležité posilnenie spolupráce medzi Ukrajinou a NATO a bude dôležité nájsť jasnú cestu k tomu, aby sa Ukrajina mohla raz stať členom NATO.



Litva aj Slovensko podľa Šimonytéovej prechovávajú tie isté hodnoty a sú to rovnako zmýšľajúce krajiny vo viacerých témach. Demokracie musia podľa jej slov úzko spolupracovať, ak chcú zabezpečiť a posilniť medzinárodný poriadok. Témou spoločného stretnutia oboch premiérov boli aj sankcie voči Rusku a Bielorusku, povedala premiérka Litvy. Počas stretnutia sa dotkli aj témy rozšírenia NATO o Fínsko.



Ódor ocenil aj spoluprácu medzi oboma krajinami. V najbližšom období sa má týkať najmä bezpečnosti a obrany. "Sme pripravení aj na možnú spoluprácu v ekonomických oblastiach," dodal. Šimonytéová vidí významný potenciál v hospodárskej spolupráci, najmä v oblasti energetiky, finančných technológií či laserov.