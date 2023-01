Premiér: SR čakajú rôzne výzvy, je nevyhnutné pozerať sa dopredu

Bratislava 7. januára (TASR) - Slovenskú republiku čakajú rôzne výzvy, je nevyhnutné pozerať sa dopredu. Uviedol to dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) v sobotu v príhovore počas galavečera pri príležitosti 30. výročia vzniku samostatnej SR. Aby sme zo Slovenska urobili modernú, sebavedomú a úspešnú krajinu, miesto pre pokojný život každého občana v úcte a ohľaduplnosti, potrebujeme podľa Hegera vytrvať v reformách a investíciách do vzdelania, zdravia, životného prostredia a inovácií. Krajine a občanom poprial silu, chuť a odvahu na tomto cieli pracovať.



V 30-ročnej histórii SR vidí premiér chvíle, na ktoré sme hrdí a ktoré ukazujú úspešnosť príbehu samostatnej SR. V zlomových momentoch sme sa vedeli podľa neho zomknúť a postaviť na správnu stranu dejín. "Aj vďaka takýmto rozhodnutia sme boli schopní urobiť rozsiahle reformy a priblížiť sa vyspelým demokraciám," povedal a poukázal na členstvo SR v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), v NATO, EÚ, Schengene či eurozóne. Považuje to za dôkaz, že chceme byť súčasťou demokratického a slobodného sveta.



Heger poznamenal, že uplynulých 30 rokov bola pre Slovensko zložitá cesta. "V niektorých chvíľach sa možno javila beznádejná a od roku 1993 sme zažili obdobia, na ktoré ako národ nie sme hrdí," povedal. Spomenul divokú privatizáciu, únos prezidentovho syna, korupciu, pokrivenie právneho štátu, vraždu novinára Jána Kuciaka či tisíce mŕtvych na ochorenie COVID-19. "Aj zlyhania patria do histórie nášho národa, ale spôsob, akým sa s nimi vysporiadame, tvorí našu národnú identitu," podčiarkol a poukázal na potrebu poučiť sa z chýb.



"Rozdelenie Česko-Slovenska bolo pokojné a priateľské, nebolo vyvolané vojnou, nespôsobilo medzinárodnú nestabilitu, bolo to racionálne rozhodnutie vlád Čechov a Slovákov, bolo ukážkou profesionality a rešpektu," skonštatoval Heger. Spolu s českým premiérom Petrom Fialom poukázali na pretrvávajúce veľmi dobré vzájomné vzťahy oboch krajín a národov.



Spoločné slávenie 30. výročia samostatnosti SR a ČR aj podľa Fialu dokazuje vzájomnú blízkosť oboch krajín. "Vzťahy nie sú postavené na nostalgii, ale hlbokom porozumení. To je naša veľká výhoda a musíme ju rozvíjať aj do budúcna," zdôraznil český premiér a vyzdvihol vzájomnú pomoc krajín pri rôznych udalostiach a krízach.