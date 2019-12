Premiér: SR je pripravená na uhlíkovú neutralitu do roku 2050

Na snímke slovenský premiér Peter Pellegrini odpovedá na otázky novinárov pred začiatkom summitu EÚ v Bruseli 12. decembra 2019. Foto: TASR - Monika Himpánová

Pellegrini sa na summite EÚ zastáva technologickej neutrality

Bratislava/Brusel 12. decembra (TASR) - Slovensko je pripravené pripojiť sa k iniciatíve uhlíkovo neutrálnej ekonomiky do roku 2050.uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) vo štvrtok pred začiatkom summitu EÚ.Dodal, že jednou z podmienok je jasne deklarovaná technologická neutralita.priblížil premiér.V otázke viacročného finančného rámca EÚ je podľa neho na stole návrh, ktorý hodnotí zásadne kriticky.konštatoval premiér, pričom dodal, že pozícia Slovenska je jasná. Očakáva, že najťažšie a zároveň najkonkrétnejšie debaty budú počas chorvátskeho predsedníctva budúci polrok.Fínske predsedníctvo predstavilo návrh o podobe rozpočtu na ďalšie sedemročné programové obdobie, kde sa hovorí aj o vlastných zdrojoch do eurorozpočtu. Fínsky návrh znamená konečnú podobu viacročného finančného rámca na úrovni 1,087 bilióna eur v platbách (1,07 % HNP 27-člennej EÚ).Podľa vyjednávačov Európskeho parlamentu najnovší návrh fínskeho predsedníctva neobsahuje žiadne ďalšie financovanie iniciatív ohlásených šéfkou novej Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, ako napríklad Fondu pre spravodlivý prechod (v súvislosti s bezuhlíkovou ekonomikou), strojnásobenie študentského programu Erasmus+ alebo program Európske záruky pre deti.EP zdôraznil, že fínske predsedníctvo sa vybralo cestou hlbších škrtov v politike súdržnosti a navrhnuté úspory znamenajú aj obmedzenie alebo zníženie objemu financií na oblasti s jasnou európskou pridanou hodnotou, kde EÚ potrebuje čeliť silnej globálnej konkurencii - výskum, energetika, digitalizácia, vesmírna politika -, ako aj na oblasti, v ktorých je Únii pridelená nová zodpovednosť - migrácia, zahraničná politika, bezpečnosť a obrana. Škrty sa rovnako dotknú aj administratívy EÚ.Vyjednávači EP kriticky zhodnotili aj fínsky návrh na reformu dlhodobého rozpočtu v oblasti vlastných zdrojov, kde je dôraz najmä na príspevky jednotlivých štátov, a poukázali na to, že tento postoj neodráža ani priority samotnej Rady EÚ.(osobitná spravodajkyňa TASRSlovensko podporuje Českú republiku v názore, že dosiahnutie uhlíkovej neutrality je možné len za využívania jadrovej energie. Uviedol to predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) vo štvrtok po príchode na summit EÚ v Bruseli.Český premiér Andrej Babiš pred summitom, na ktorom je jednou z hlavných tém spoločný postoj členských krajín Únie k uhlíkovej neutralite, upozornil, že Praha je pripravená vydať sa na cestu uhlíkovej neutrality, ak bude môcť budovať nové bloky jadrových elektrární. Tie sú podľa českého premiéra zdrojom čistej a bezemisnej energie.Pellegrini na otázku TASR, či Bratislava zastáva rovnakú pozíciu, pripomenul, že Slovensko je po Francúzsku druhým najvýznamnejším výrobcom energie z jadra - podľa percentuálneho podielu na domácu výrobu energie.vysvetlil premiér.Zdôraznil, že pre SR je dôležité, aby zostala platná formulácia, že členským krajinám pri dosahovaní cieľom uhlíkovej neutrality bude ponechaná ichopísal situáciu Pellegrini.Luxembursko a Rakúsko sú dve členské krajiny EÚ, ktoré majú snahu zablokovať čerpanie zdrojov z pripravovaného fondu Európskej komisie pre spravodlivú tranzíciu. Fond by mal mať podľa odhadov eurokomisie k dispozícii 100 miliárd eur v programovacom období 2021 - 2027.Premiér spresnil, že v tomto názore sú zajedno všetky krajiny Vyšehradskej štvorky (V4), ale aj Francúzsko, pre ktoré je tiež udržanie atómovej energie v národnom energetickom mixe dôležité.odkázal premiér na utorňajšie rokovania v sídle OSN.(spravodajca TASR