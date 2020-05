Premiér: SR otvorí hranice, keď budú krajiny na tom tak dobre ako my

Bratislava 6. mája (TASR) - Slovensko môže otvárať hranice vtedy, keď bude v okolitých krajinách stav pandémie nového koronavírusu taký priaznivý ako u nás. Uviedol to premiér Igor Matovič (OĽaNO) v reakcii na požiadavku predstaviteľov Slovákov v zahraničí na postupné uvoľňovanie režimu na hraniciach. Reakciu premiéra TASR poskytol tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.



"Čím skôr sa budú mať ostatné krajiny možno tak dobre ako my, tak o to skôr môžeme otvárať hranice," reagoval premiér a dodal, že chorobnosť v okolitých krajinách je dnes asi desaťkrát vyššia ako na Slovensku. Matovič tiež skonštatoval, že prioritou je ochrana ľudí na Slovensku, hoci ho mrzí, že občania vracajúci sa na Slovensko musia stráviť niekoľko dní v povinnej štátnej karanténe.



Predstavitelia Slovákov v zahraničí, predovšetkým v Českej republike, sa obrátili na štátne orgány SR a ČR s požiadavkou na premyslené a opatrné, ale výrazné postupné uvoľňovanie režimu na vzájomných hraniciach.



Upozorňujú, že situácia v oboch krajinách v súvislosti s výskytom nového koronavírusu je porovnateľná. Obyvatelia oboch krajín tak pre seba navzájom nepredstavujú hrozbu. O spoločnom vyhlásení k režimu na česko-slovenskej hranici TASR informoval predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí a riaditeľ Slovenského domu v Prahe Vladimír Skalský. Autori vyhlásenia upozorňujú na mimoriadnu previazanosť oboch štátov.