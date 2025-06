Premiér: SR nebude podporovať navýšenie výdavkov na zbraňové systémy

Bratislava 23. júna (TASR) - Slovensko nebude v štátnom rozpočte na rok 2026 podporovať žiadne navýšenie výdavkov na nákup zbraňových systémov nad úroveň roku 2025. Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD). Štát si musí vyhradiť suverénne právo rozhodnúť sa, v akom tempe a štruktúre je pripravený navyšovať rozpočet ministerstva obrany s cieľom dosiahnuť plán NATO v roku 2035. Ďalej tvrdí, že akékoľvek navýšenie rozpočtu rezortu obrany na rok 2026 bude použité len na projekty duálneho určenia, ako sú nemocnice a cestná infraštruktúra. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.



„SR má v čase ozdravovania verejných financií a dobiehania priemernej životnej úrovne v Európskej únii v najbližších rokoch iné priority ako zbrojenie,“ skonštatoval predseda vlády.



Väčšina členských krajín NATO podľa neho podporuje razantné zvýšenie výdavkov na obranu, a to do úrovne päť percent HDP v roku 2035. Pripomenul, že Slovensko je členským štátom NATO a musí sa rozhodnúť, či záväzky vyplývajúce z jeho členstva rešpektuje alebo prijme v budúcnosti iné riešenie. „Naviac, SR je schopná dosiahnuť požiadavky NATO aj bez razantného zvýšenia výdavkov na zbrojenie na päť percent HDP,“ doplnil.



V tejto súvislosti premiér upozornil, že zlyhali všetky medzinárodné politické, bezpečnostné a právne mechanizmy určené na prijímanie rozhodnutí a mandátov na použitie vojenskej sily pri riešení konfliktov. Mocnosti prijímajú tieto rozhodnutia individuálne, čo vedie k bezprecedentnému zhoršeniu bezpečnostnej situácie s reálnym rizikom vzniku nového globálneho vojenského konfliktu, uviedol.



„O rozsiahlom zbrojení a možnom globálnom vojenskom konflikte sa dnes hovorí podstatne viac ako o mieri, či zvyšovaní životnej úrovne ľudí,“ myslí si Fico.