Premiér: Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie

Bratislava 1. marca (TASR) - Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie (EÚ). Vyhlásil to premiér Eduard Heger (OĽANO). Ukrajinský ľud podľa neho práve dnes potrebuje jasnú európsku perspektívu.



"Premiér Eduard Heger sa opakovane vyjadril, že Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do EÚ. Ukrajinský ľud práve dnes potrebuje jasnú európsku perspektívu. Hovoriť však o detailoch tohto procesu, je predčasné. Podstatná je solidarita," uviedla pre TASR hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok (28. 2.) podpísal žiadosť o členstvo Ukrajiny v EÚ. Ešte predtým vo videu vyhlásil, že žiada Európsku úniu o okamžité pristúpenie podľa nového osobitného postupu.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová spolu s ďalšími siedmimi prezidentmi členských krajín EÚ vyzvali ešte v pondelok k rýchlemu prijatiu Ukrajiny do Európskej únie. Členské štáty EÚ vyzývajú, aby sa zjednotili a vyjadrili najvyššiu politickú podporu Ukrajine a umožnili inštitúciám EÚ podniknúť kroky na bezodkladné udelenie štatútu kandidátskej krajiny EÚ Ukrajine a začatie procesu prístupových rokovaní. Okrem Čaputovej sa pod výzvu podpísali prezidenti Bulharskej republiky, Českej republiky, Estónskej republiky, Litovskej republiky, Lotyšskej republiky, Poľskej republiky a Slovinskej republiky.