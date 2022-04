Premiér: SR podporuje vytvorenie tribunálu pre zločincov na Ukrajine

Bratislava 7. apríla (TASR) - Slovensko podporuje vytvorenie medzinárodného tribunálu na potrestanie vojnových zločincov na Ukrajine. Premiér Eduard Heger (OĽANO) preto ponúkne ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému tím odborníkov na vyšetrovanie vojnových zločinov v Buči a ďalších mestách. Pomôže so zdokumentovaním svedectiev Ukrajincov, ktorí utiekli pred vojnou. Predseda vlády o tom informoval na tlačovej konferencii. Spoločne so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou sa so Zelenským stretnú v piatok (8. 4.) v Kyjeve.



SR chce tiež pomôcť s vývozom pšenice z Ukrajiny vlakmi cez Slovensko. Podľa Hegera sa tak zmierni celosvetový tlak na ceny potravín. "Dnes sú prístavy, ktorými štandardne odchádzala pšenica do celého sveta, blokované," poznamenal. Zelenského chce premiér informovať aj o humanitárnom hube v Košiciach, z ktorého sa vyváža pomoc na Ukrajinu.







Ukrajinskému prezidentovi chce tiež predstaviť povojnový fond na rekonštrukciu krajiny a vytvorenie reformného tímu, ktorý bude asistovať Ukrajine pre čo najrýchlejšie splnenie kritérií vstupu do Európskej únie.



Heger tiež vyvrátil tvrdenia, že pomoc Ukrajine ide na úkor Slovákov. "Pomocou Ukrajine pomáhame nám. Je to významná strategická investícia," poznamenal s tým, že štát rozumie tomu, aké je dôležité mať prosperujúcich a stabilných susedov. Premiér doplnil, že Ukrajinci bojujú nielen za svoju slobodu, "ale aj za nás".







Predseda vlády vo štvrtok večer odcestuje do Kyjeva, stretne sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Na návštevu odcestuje spolu s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a so šéfom úniovej diplomacie Josepom Borrellom.



V marci Heger neodcestoval do Kyjeva spolu s predsedami vlád Českej republiky, Poľska a Slovinska po konzultácii s bezpečnostnými zložkami. Tie mu to vyslovene neodporúčali.