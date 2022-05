Premiér: SR sa pri vojne na Ukrajine postavilo na správnu stranu dejín

Bratislava 9. mája (TASR) - Slovensko sa pri vojne na Ukrajine postavilo na správnu stranu dejín. Ukrajinu bude podporovať až do úplného víťazstva. Na bratislavskom zhromaždení "Dokončime to" to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO). Akcia na podporu Ukrajine a za očistu štátu od mafie sa konala v Bratislave na Námestí SNP.



"Slovensko tentoraz vo svojich dejinách nezaváhalo. Ukázalo celému svetu, že rozumie životu, vie srdečne a vrúcne prijať ľudí utekajúcich pred vojnou," poznamenal Heger s tým, že je na Slovákov hrdý.







Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus na zhromaždení uviedol, že Ukrajina bojuje aj za Slovensko. "Ukrajinci zomierajú za to, aby raz mohli byť súčasťou Európy, ktorej súčasťou sme aj my a z ktorej nás niektorí chcú intenzívne vytrhnúť," skonštatoval.



Predseda vlády spoločne s Klusom odovzdali ocenenia pre občianske združenie Marína a Kto pomôže Ukrajine za ich pomoc pre utečencov na slovensko-ukrajinských hraniciach.



V pondelok sa zároveň na bratislavskom Slavíne konalo podujatie Deň obetí rašizmu (ruského fašizmu), ktoré zorganizovala iniciatíva Mier Ukrajine. Verejnosť si na ňom uctila pamiatku obetí ruských vojnových zločinov na Ukrajine. Zástupcovia neziskového sektora od rána čítali mená ukrajinských vojakov, ktorí zahynuli od začiatku ruskej invázie. Pri pamätníku tiež nainštalovali výstavu fotografií a plagátov informujúcich o hrôzach na Ukrajine páchaných Rusmi.



Priebeh podujatia narušili ľudia so sovietskymi vlajkami a písmenom "Z". Na poriadok dohliadala polícia aj antikonfliktný tím. Počas podujatia na Slavíne boli na osobnej slobode obmedzené dve osoby. Dôvodom bolo, že narušili verejný poriadok. Obe predviedli na príslušné policajné oddelenie, informovala polícia Bratislavského kraja na sociálnej sieti.



Organizátori oboch podujatí odsúdili akékoľvek násilie páchané na účastníkoch.