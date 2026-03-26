Premiér SR sa v Rumunsku stretne s prezidentom, premiérom i krajanmi
Bratislava 26. marca (TASR) - Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) v piatok (27. 3.) navštívi spolu s delegáciou Rumunsko. V Bukurešti ho prijme prezident Nicušor Dan. Stretne sa tiež so svojím náprotivkom predsedom vlády Rumunska Iliem Bolojanom. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
S rumunským premiérom bude Fico rokovať o vzájomných bilaterálnych vzťahoch, konkurencieschopnosti Európskej únie či o energetike.
„Predseda vlády následne odcestuje do mesta Oradea, kde sa stretne s krajanmi. Pôjde o prvú oficiálnu návštevu slovenského premiéra v slovenských komunitách v Rumunsku. Na podujatí v Oradei sa zúčastní aj predseda vlády Rumunska Ilie Bolojan,“ uviedli z úradu vlády.
Súčasťou delegácie v Rumunsku je podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) a štátny tajomník rezortu diplomacie Marek Eštok.
