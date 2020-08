Premiér: Stanovisko k situácii v Bielorusku vláda oznámi v stredu

Bratislava 17. augusta (TASR) - Stanovisko k situácii v Bielorusku a postup Slovenska vláda oznámi po svojom stredajšom (19. 8.) rokovaní, uviedol premiér Igor Matovič (OĽANO) na pondelkovej tlačovej konferencii. Premiér sa má v stredu zúčastniť aj na videokonferencii predsedov vlád, prípadne prezidentov, všetkých členských krajín Európskej únie práve o situácii v Bielorusku.



"Som zástancom pozitívnej odozvy z našej strany a podania ruky bieloruskému ľudu. Trochu sa obávam, že sankcie by skôr mohli potlačiť Bielorusko smerom k Rusku," hovorí Matovič. Bol by aj za pozvanie bieloruských študentov na slovenské vysoké školy, zabezpečenie štipendií pre nich, či vyslanie iných pozitívnych signálov. "S krajinami V4 tiež rokujeme o spoločnej pozícii za naše zoskupenia," uviedol premiér.



V Bielorusku sa po prezidentských voľbách z 9. augusta konajú protestné akcie, na ktorých dochádza k potýčkam medzi ich účastníkmi a bezpečnostnými zložkami. Demonštranti tiež odmietajú oficiálne výsledky volieb, podľa ktorých znova jasne zvíťazil dlhoročný prezident Alexander Lukašenko.



Polícia počas násilných zásahov voči protestujúcim zatkla vyše 6700 ľudí, z ktorých niektorí už boli prepustení. Stovky osôb utrpeli zranenia a predstavitelia Bieloruska potvrdili dve úmrtia počas nepokojov.



Bieloruský veľvyslanec na Slovensku Igor Alexandrovič Leščeňa sa vyjadril, že je solidárny s tými, ktorí vyšli do ulíc bieloruských miest v rámci pokojných sprievodov, aby bolo ich hlas počuť. Matovič v pondelok uviedol, že keby sa Leščeňa pre svoj postoj nemohol vrátiť do Bieloruska a požiadal by na Slovensku o politický azyl, za svoju odvahu by ho u nás ako v slobodnej a demokratickej krajine mal dostať.