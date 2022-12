Premiér: Štáty EÚ chcú so západným Balkánom budovať vzťahy

Bratislava/Tirana 6. decembra (TASR) - Členské krajiny EÚ chcú budovať vzťahy s krajinami západného Balkánu a rozvíjať v tomto regióne investície. Povedal to v utorok v Tirane premiér SR Eduard Heger (OĽANO), informuje spravodajca TASR.



Premiér ocenil, že takýto samit sa po prvýkrát koná v nečlenskej krajine EÚ, čo označil za "veľmi silný signál". Vzťahy sa podľa jeho slov zintenzívňujú.



"Je to jasný signál aj z pohľadu členských štátov EÚ, že chceme budovať veľmi dobré vzťahy s krajinami západného Balkánu, chceme ich integráciu. Je to pre nás veľmi dôležité, pretože naše ekonomické vzťahy sú už dnes veľmi silné," povedal premiér počas samitu v Tirane.



Dodal, že krajiny EÚ chcú v tomto regióne rozvíjať aj ďalšie investície a sú so západným Balkánom prepojené aj energetickou infraštruktúrou. Heger označil za pozitívne, že do krajín západného Balkánu chodia čoraz častejšie aj turisti zo Slovenska.



Cez krajiny západného Balkánu prichádzajú do členských štátov EÚ nelegálni migranti. "Preto im (týmto krajinám) potrebujeme pomôcť aj posilniť ich hranice, zharmonizovať naše víza," povedal.



Vedúci predstavitelia EÚ a západného Balkánu rokujú v utorok v Tirane o spolupráci, vojne na Ukrajine i nelegálnej migrácii cez západobalkánsku trasu. Ide o vôbec prvý takýto samit v regióne západného Balkánu.











(osobitný spravodajca TASR Erik Rédli)