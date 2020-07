Premiér: Štefánik bol náš prvý euroobčan

Bratislava/Košariská 21. júla (TASR) – Štefánik bol náš prvý euroobčan. Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) to uviedol v utorok v slávnostnom príhovore na oslavách 140. výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika v Košariskách.



„Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem. Myslím si, že tento jeho výrok najlepšie charakterizuje jeho povahu, odhodlanie a charakter,“ myslí si Matovič.



Štefánik bol podľa premiérovej mienky prvý slovenský euroobčan, ktorý precestoval svet, ale potom sa chcel vrátiť. „Nikdy mu neprestalo srdce biť pre Slovensko a svoje kontakty, vedomosti a um využil na to, aby našim predkom na Slovensku pomohol vytvoriť krajinu, v ktorej budú môcť ako národ žiť,“ vysvetlil Matovič.







Vo svojom prejave spomenul premiér príhodu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ktorému v Bruseli ukázal fotografiu Štefánikovej busty. Macron podľa premiéra hneď Štefánika aj spoznal a nad ránom sa k buste na slovenskom zastúpení išli s Matovičom aj odfotiť. „Som veľmi rád, že aj francúzsky prezident na základe busty vie, aký veľký človek to Milan Rastislav Štefánik bol,“ doplnil.



„Nezabudnime na to, čo pán Milan Rastislav Štefánik pre Slovensko znamenal,“ uzavrel Matovič.