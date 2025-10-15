< sekcia Slovensko
Premiér stojí za Kotlárom, považuje ho za čestného a slušného človeka
Podotýka, že v jeho okolí boli alebo sú ľudia, ktorí po očkovaní buď zomreli, alebo mali vážne zdravotné problémy. Priznáva však, že nevie, či to bolo v dôsledku očkovania.
Bratislava 15. októbra (TASR) - Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) stojí za splnomocnencom vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petrom Kotlárom. Deklaruje, že ani začatie trestného stíhania nezmení jeho postoj voči Kotlárovi, ktorého považuje za čestného a slušného človeka. Odkazuje to na sociálnej sieti.
„Keby celá vládna koalícia bola zostavená z ľudí, ako je Kotlár, ktorí si húževnato a odhodlane idú za svojím presvedčením, tak vydrží 100 rokov,“ konštatuje Fico.
Krajská prokuratúra v Bratislave v stredu potvrdila začatie trestného stíhania vo veci šírenia poplašnej správy v súvislosti s Kotlárovými vyjadreniami. Opozičná strana SaS predtým v stredu informovala o začatí trestného stíhania v súvislosti so spochybňovaním bezpečnosti a účinnosti mRNA vakcín Kotlárom. SaS na neho podala trestné oznámenie v marci. Podporu Kotlárovi vyjadril aj podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD).
