Pellegrini: Stratifikácia nemocníc zostane pripravená pre novú vládu

Bratislava 4. decembra (TASR) – Reforma nemocníc, takzvaná stratifikácia, zostane kompletne pripravená pre novú vládu a parlament. V stredu po rokovaní vlády to uviedol predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD). Reagoval tak na to, že ju vláda stiahla z parlamentu.



Premiér poznamenal, že sa naplnili jeho obavy, že by stratifikácia nemocníc mohla byť ako téma zneužitá v predvolebnom zápase. "Táto obava je väčšia ako zodpovednosť za presadenie tejto potrebnej zmeny," povedal premiér. Uviedol, že ak majú byť zásadné zmeny v slovenskom zdravotníctve dlhodobo udržateľné, mali by prechádzať širokým politickým konsenzom.



Podotkol, že stratifikácia má ovplyvniť slovenské zdravotníctvo na desaťročie dopredu. Upozornil aj ostatných ministrov, ktorí pripravujú podobné veľké reformy, aby sa do budúcna snažili čím skôr pretaviť svoje plány a získať si dostatočný čas na získanie politickej podpory.



"Dnešný môj krok a vlády SR v žiadnom prípade neznamená, že sme rezignovali na potrebu zodpovedných zmien v slovenskom zdravotníctve," poznamenal s tým, že stratifikácia nemocníc zostane kompletne pripravená pre novú vládu a parlament. "Budem sa zasadzovať, keď budeme mať tú možnosť po voľbách, aby sme túto agendu okamžite otvorili hneď na začiatku nového volebného obdobia," poznamenal premiér. Podotkol, že tento cieľ by sa v súčasnosti nemohol dosiahnuť.



Premiér doplnil, že tým, že reformu dnes z parlamentu vláda stiahla, sa vytvára dobrý predpoklad, aby nové vedenie rezortu a nová vláda hneď od prvého dňa svojho funkčného obdobia mohli v reforme pokračovať a "uviesť ju do života".



Pôvodne mali poslanci parlamentu o novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý reformu zahŕňa, hlasovať na októbrovej schôdzi. Tesne pred hlasovaním ju však spolu s ďalšími dvoma návrhmi presunuli na nasledujúcu schôdzu. O stiahnutie návrhu požiadali ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD) preto, lebo návrh nemal dostatočnú politickú podporu.



Reforma nemocníc mala pacientom priniesť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, meranú cez lepšie výsledky liečby. Nemocnice mali postupne nastaviť kritériá, ktoré to mali zabezpečiť, ako napríklad minimálny počet výkonov za rok. Napríklad pri pôrodoch to mal byť najprv limit 320 na rok, neskôr to malo byť raz toľko. Ak by to nemocnica v budúcnosti nesplnila, zdravotná poisťovňa by jej nemohla výkony zazmluvniť.