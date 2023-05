Premiér: Tému reformy verejnej správy chceme pripravovať ďalším vládam

Bratislava 18. mája (TASR) - Téma reformy verejnej správy je pre vládu odborníkov jedna z priorít. Pripravovať ju chce vo forme alternatív pre budúce vlády. Počas Hodiny otázok v pléne Národnej rady (NR) SR to povedal premiér Ľudovít Ódor. Vzhľadom na limitovaný čas a veľký počet aktérov nebude podľa neho možné do jesene realizovať zmeny.



"Keďže máme k dispozícii relatívne limitovaný čas a priestor, zatiaľ túto tému budeme skôr pripravovať v alternatívach pre ďalšiu vládu, lebo každá takáto zmena sa dotýka množstva aktérov. Nebude úplne jednoduché nájsť kompromis. Nemyslím si, že za pár mesiacov to bude možné dosiahnuť," povedal Ódor s tým, že jeho vláda chce podporovať aj iniciatívy, ktoré sa doteraz zaoberali reformou verejnej správy.



Premiér tiež pred poslancami spomenul komisiu, ktorá pripravovala podklad pre možnosti úpravy samosprávneho členenia. "Chceme ísť trochu nad rámec, aj viac filozoficky, aby sme rozoberali, ktoré kompetencie je možno oveľa efektívnejšie robiť na lokálnej a regionálnej úrovni. Nebudem sa vyhýbať tejto téme, kryje sa to aj s ďalšími dvoma prioritami, ktoré má táto vláda do jesene," dodal.



Pripomenul tiež, že niektoré krajiny dokážu efektívnejšie míňať eurofondy, pretože rozhodovanie a čerpanie delegujú na regionálnu úroveň.