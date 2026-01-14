Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Premiér: Tento rok urobíme ešte 13 výjazdových rokovaní vlády

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) počas tlačovej konferencie po výjazdovom rokovaní vlády SR v bratislavskej Petržalke 14. januára 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Vládny kabinet má podľa premiéra ambíciu navštíviť tento rok minimálne polovicu všetkých okresov.

Autor TASR
Bratislava 14. januára (TASR) - Vláda bude mať tento rok ešte 13 výjazdových rokovaní v regiónoch. Najbližšie bude vo februári v Hlohovci a Trnave. Premiér Robert Fico (Smer-SD) o tom informoval po stredajšom zasadnutí vlády v bratislavskej Petržalke.

„V marci budeme mať dvojdňové zasadnutie. Jeden deň budeme v Komárne, Šali a Leviciach, druhý deň Nové Zámky a Nitra,“ priblížil Fico. Dodal, že výjazdové rokovania tak budú každý mesiac.

Vládny kabinet má podľa premiéra ambíciu navštíviť tento rok minimálne polovicu všetkých okresov. „Druhú polovičku by sme urobili v priebehu roku 2027, kde je náš mandát do konania parlamentných volieb, ktoré by mali byť na konci septembra,“ dodal.
