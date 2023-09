Premiér: Treba hľadať európske riešenia migrácie

Komárno 4. septembra (TASR) - Treba hľadať európske riešenia nelegálnej migrácie. Slovenská vláda však urobí všetko pre to, aby ľudia ani veľmi necítili tento problém, aby tok migrantov bol stiahnutý mimo územia miest a obcí, aby boli nasadené ďalšie kapacity a aby bola poskytnutá migrantom pomoc humánnym spôsobom. V reakcii na výzvu politických strán na zintenzívnenie riešenia rastúcej nelegálnej migrácie v južných okresoch Slovenska to v pondelok v Komárne vyhlásil predseda vlády SR Ľudovít Ódor.



Premiér, ktorý do Komárna pricestoval na slávnostné otvorenie školského roka maďarského Gymnázia Hansa Selyeho, novinárom vyjadril ľútosť nad tým, že "na nešťastí iných je postavená štvavá kampaň".



Slovensko celé leto zaznamenávalo relatívne veľký pohyb druhotnej migrácie, pripomenul Ódor a ubezpečil občanov, že nejde o migrantov, ktorých finálnou destináciou je Slovensko. "Keď sa pozrieme, čo sa deje napríklad v Rakúsku alebo v Nemecku, kde tie žiadosti sú v státisícoch, tak nás tá hlavná migrácia stále len obchádza," dodal s poznámkou, že v lete počet migrantov stúpol a SR začína mať kapacitné starosti.



"Minulý týždeň sme sa rozhodli, že stiahneme úrady, ktoré zaznamenávajú pohyb týchto migrantov, z miest, kde ľudia žijú, radšej na perifériu, aby sme to tam vybavili, teraz sa snažíme dať tam viac občianskej vybavenosti a hľadáme možnosti, ako preveliť z iných častí Slovenska ďalších policajtov na hranice. Samozrejme, štát má aj iné kapacity, ktoré ak budú potrebné, nie je problém ich nasadiť," priblížil.



Doteraz podľa jeho slov nebol zaznamenaný žiadny incident s migrantmi. "Samozrejme, samotná prítomnosť migrantov vzbudzuje obavy, preto to neberieme na ľahkú váhu a hľadáme riešenia, ako posunúť ďalšie sily a v spolupráci s obcami a mestami aj ďalšie služby ponúknuť migrantom. Zatiaľ situácia je pod kontrolou, pochopiteľne, vzhľadom na veľký počet však narážame na problémy, ale štát má dostatočné kapacity, ktoré v prípade potreby použije," dodal premiér.



Pripomenul, že predchádzajúca vláda schválila úpravu zákona, v rámci ktorej treba registrovať každého migranta. "Vláda v rámci balíčka riešenia sa zaoberá aj zmenou tejto legislatívy, aby táto povinnosť bola iba možnosťou registrácie, aby sme zbytočne nelákali migrantov cez túto trasu. Hľadáme riešenia, netreba však 'robiť paniku'. Nejde o nejaké trvalé migračné tábory, ide nám o to, aby sme zabezpečili čo najplynulejší prechod migrantov cez slovenské územie, keďže momentálne nie je možné z hľadiska európskej legislatívy týchto migrantov blokovať," spresnil predseda vlády.