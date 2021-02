Premiér: Treba začať rokovať o dodávke vakcíny Sputnik

Bratislava 16. februára (TASR) - Vláda SR by mala začať rokovať o dodávkach ruskej vakcíny Sputnik na ochorenie COVID-19. Myslí si to premiér Igor Matovič (OĽANO). Na sociálnej sieti napísal aj to, že aktuálne o tejto otázke rokuje pandemická komisia. Sputnik je podľa jeho slov vakcína s vynikajúcou účinnosťou a s rokovaním o jej dodávkach treba začať čo najskôr aj vzhľadom na meškajúce dodávky vakcín registrovaných Európskou úniou.