Premiér tvrdí, že koncesionárske poplatky sa zvyšovať nebudú

Bratislava 23. septembra (TASR) - Koncesionárske poplatky sa zvyšovať nebudú, tvrdí na sociálnej sieti predseda vlády Igor Matovič (OĽANO). O návrhu zvýšiť poplatok na 8,5 eura informoval v stredu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. Na odporúčanom zvýšení sa podľa neho zhodla dočasná pracovná skupina zriadená Ministerstvom kultúry (MK) SR.



Matovič reagoval, že koncesionárske poplatky roky kritizovali ako neférovú rovnostársku daň. „Takže určite ich teraz nebudeme dvíhať len preto, lebo si to niekto praje,“ napísal premiér.



Podľa rezortu kultúry je dočasná pracovná skupina zaoberajúca sa finančnou stabilizáciou RTVS poradným orgánom. „Hovoriť o konkrétnych číslach je veľmi predčasné,“ uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Viciaňová.



RTVS dlhodobo poukazuje na to, že výška úhrady je jedna z najnižších v rámci EÚ a 17 rokov sa nemenila. Predstavitelia RTVS upozorňujú, že pri zachovaní koncesionárskych poplatkov ako základného zdroja príjmu nemožno so súčasnou výškou úhrady 4,64 eura za jednu domácnosť odoberajúcu elektrinu garantovať do budúcnosti nielen rozvoj a modernizáciu, ale ani základné zákonné úlohy verejnoprávneho média.



Ministerstvo kultúry SR počas leta avizovalo prípravu novely týkajúcej sa úpravy modelu financovania RTVS.