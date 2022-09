Premiér ubezpečuje, že súdne reformy sa zavedú aj po zmene ministra

Bratislava 26. septembra (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) ubezpečuje ľudí, že aj napriek zmene vo vedení ministerstva spravodlivosti bude zabezpečená kontinuita zavádzania už prijatých reforiem do praxe.



"S ministrom spravodlivosti Viliamom Karasom som sa dnes na túto tému rozprával. Informoval ma, že sa aktuálne na ministerstve uskutočňuje audit, ktorého výsledky by mali byť známe v priebehu nasledujúcich týždňov," priblížil Heger. Nový minister spravodlivosti ho mal zároveň opätovne ubezpečiť, že reforma súdov je jeho prioritou a pokračuje sa v nej podľa plánu.



Reforma súdnej mapy počíta okrem iného od 1. januára 2023 so vznikom mestských súdov v Bratislave a Košiciach. Tiež majú vzniknúť tri správne súdy. Presunuté majú byť aj niektoré agendy medzi súdmi.