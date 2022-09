Heger uistil, že školy nezatvoria, žiada ich ročnú spotrebu elektriny

Bratislava 14. septembra (TASR) – Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO), ktorý je dočasne poverený riadením ministerstva školstva, uistil, že školy sa nebudú zatvárať z dôvodu zvyšujúcich sa cien energií. V stredu vydal pokyn, aby mu všetky školy poskytli presnú informáciu, akú majú ročnú spotrebu elektrickej energie. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády.



"Aby sme vedeli napočítať, aké budú mať dopady na rozpočty," vysvetlil Heger. Podľa neho sa to dá zistiť na základe spotreby. Povedal, že tieto informácie majú byť dostupné v nasledujúcich dňoch. V prípade, že ich bude mať, posunie ich ministerstvu hospodárstva a rezortu financií.







Podľa Hegera nedopustia ani to, aby sa opäť začalo dištančné vyučovanie. Povedal, že sa tak dialo počas pandémie. Zopakoval, že zdravotníctvo a školstvo sú nielen pre neho, ale aj pre vládu prioritou. "Myslíte si, že necháme žiakov a študentov mrznúť v školách? Myslíte si, že necháme pacientov v nemocniciach mrznúť? V žiadnom prípade," vyhlásil. Poukázal na to, že sa pripravia opatrenia, keď budú vidieť, ako sa vyvinie diskusia v európskom priestore. Rektori vysokých škôl podľa premiéra nemajú prepadať panike.



Slovenská rektorská konferencia (SRK) upozorňuje na to, že vysokým školám na Slovensku hrozí kolaps. Vyzýva preto vládu SR, aby zvrátila negatívny vývoj ich financovania, či kompenzovala výpadky spôsobené energetickou krízou. Ak sa tak nestane, od 17. novembra prestanú vysoké školy vyučovať.



Vyhlásenie SRK podporuje aj Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Študentská rada vysokých škôl či Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR.