Premiér: Ak bude Prešov potrebovať ďalšie financie, dostane ich

Bratislava 8. decembra (TASR) – Vláda vyčlenila pre mesto Prešov v súvislosti s piatkovým (6. 12.) výbuchom plynu v bytovom dome milión eur. Ak bude mesto potrebovať ďalšie finančné prostriedky, vláda mu ich poskytne. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V Politike to potvrdil predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).



Vyčlenený milión je podľa Pellegriniho len začiatkom. "Primátorka má moje priame uistenie, že akonáhle budeme vidieť, že tie prostriedky nestačia a na riešenie situácie dlhodobejšie treba mestu ďalšie prostriedky, vláda je pripravená kedykoľvek túto sumu navýšiť o takú sumu, akú bude mesto Prešov potrebovať," poznamenal premiér.



Podľa neho sa v Prešove takáto tragédia za posledných 50 rokov nestala. Tvrdí, že mesto a ani kraj nemôžu ostať osamote. "To sú také tragédie, čo musí dotyčné vedenie mesta riešiť aj s vládou, pretože to sami nezvládnu," povedal.



Pellegrini poznamenal, že keď prišiel na miesto nešťastia, išlo o "skľučujúci pocit". Poukázal na hrdinstvo hasičov, ktorí na mieste činu zasahovali dlhé hodiny, rovnako aj na solidaritu ľudí, ktorí prišli pomáhať a poskytli svoju pomoc. Vyzdvihol aj dôležitosť krízových centier, ktoré sú k dispozícii obyvateľom mesta, ktorých sa nehoda dotkla.