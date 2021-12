Premiér: Úrad na ochranu oznamovateľov buduje charakter štátu

Bratislava 9. decembra (TASR) – Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) buduje charakter štátu a zohrávať bude čím ďalej väčšiu rolu. Vyhlásil to premiér Eduard Heger (OĽANO), ktorý vo štvrtok úrad navštívil s cieľom poukázať na jeho dôležitosť. Urobil tak pri príležitosti medzinárodného dňa boja proti korupcii a zároveň výročia 100 dní, odkedy ÚOO funguje.



"Za ten čas sa na nás obrátilo 111 ľudí a dostali sme 45 oznámení, z ktorých sa viac ako polovica týkala vážneho porušovania zákonov. Momentálne máme na stole 22 živých prípadov a ochránili sme štyroch oznamovateľov pred výpoveďou a nespravodlivou sankciou zo strany zamestnávateľa," priblížila riaditeľka odboru prevencie a komunikácie ÚOO Natália Pindrochová.







Priblížila, že úrad sa s premiérom zhodol na potrebe posilňovania pozitívneho vnímania oznamovania korupčných praktík a budovania funkčného systému ochrany oznamovateľov, najmä v štátnych inštitúciách. "Na konci dňa chceme, aby sa zmenila mentalita občanov na Slovensku, aby sme my boli citliví na ohlasovanie protispoločenskej činnosti alebo na ochranu verejného záujmu," uviedol Heger.



Úrad tiež predsedu vlády informoval o výsledkoch mapovania existujúcich vnútorných systémov oznamovania v štátnej správe. Na ďalšom spoločnom stretnutí v januári sa mu chystá predstaviť plán, ako tieto mechanizmy posilniť a sfunkčniť.



"Vážime si dôveru, ktorú ľudia do úradu vkladajú. Korupcia a podvádzanie sa týka nás všetkých a my budeme naďalej chrániť odvážnych jednotlivcov,“ dodala predsedníčka úradu Zuzana Dlugošová.