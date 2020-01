Premiér: Úrad vlády SR vypíše výzvu na dotácie na opravu pamätníkov

Bratislava 28. januára (TASR) – Úrad vlády SR v krátkom čase vypíše výzvu na dotácie, ktoré majú slúžiť na opravu a rekonštrukciu pamätníkov a pietnych miest, pripomínajúcich udalosti z druhej svetovej vojny. Avizoval to predseda vlády SR Peter Pellegrini, ktorý sa v utorok spolu s ministerkou vnútra SR Denisou Sakovou a ministerkou kultúry SR Ľubicou Laššákovou (všetci Smer-SD) stretol v budove Úradu vlády SR so zástupcami Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB).



"Chceme využiť rok 2020, aby sme vyslali jasný signál, ako slovenský národ, že si ctíme historické udalosti," povedal Pellegrini. Dodal, že sa bude snažiť, aby spolupráca so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov bola aj naďalej plodná, pretože si myslí, že v týchto časoch potrebujeme ukázať, čo si myslíme o extrémizme, čo si myslíme o ľuďoch, ktorí takúto ideológiu preferujú, o ľuďoch, ktorí spochybňujú udalosti Slovenského národného povstania, či o ľuďoch, ktorí spochybňujú hrôzy holokaustu.



Premiér sa vyjadril aj k financiám, ktoré venujú na opravu pamätníkov. "Milión je orientačná štartovná suma. Ja pevne verím, že v tomto nájdeme celospoločenský konsenzus," skonštatoval. Ak požiadaviek na opravu a rekonštrukciu pamätníkov a pietnych miest príde viac, verí, že sumu prispôsobia objemu žiadostí.



"Či chceme, či nie, je to nepísaná výzva všetkým tým, čo ešte nepochopili novodobé dejiny Slovenskej republiky," doplnil predseda SZPB Pavol Sečkár. Vo zväze podľa jeho slov prijali túto výzvu pozitívne.