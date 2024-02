Premiér: Urobíme všetko, aby schválená novela vstúpila do platnosti

Bratislava 9. februára (TASR) - Schválením novely Trestného zákona sa splnil sľub pred voľbami aj po nich. Uviedol to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) vo videu na sociálnej sieti. Zdôraznil, že urobia všetko pre to, aby novela vstúpila do platnosti a stala sa účinná.



"Splnili sme to, o čom sme otvorene hovorili pred voľbami aj po voľbách. Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) zodpovedá za masívne porušovanie ľudských práv v rokoch 2020 - 2023 a je neopraviteľný," zdôraznil predseda vlády.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová podľa slov Fica ani v tejto súvislosti nemá záujem vytvárať dojem, že je nadstranícka. "Otvorene vystupuje proti vláde," uviedol s tým, že jednostranne obhajuje liberálov.



Podotkol tiež, že voličom Smeru-SD neodporúča voliť za prezidenta kandidáta Ivana Korčoka. "Suverénna slovenská zahraničná politika je pre mňa ako predsedu vlády a najsilnejšej vládnej strany bezpodmienečná na podporu ktoréhokoľvek kandidáta na prezidenta SR," avizoval. Upozornil, že zrušenie práva veta v zásadných zahraničných otázkach by pre Slovensko znamenalo výrazné oslabenie jeho medzinárodného postavenia.



Ako vyhlásil, Slovensko je pripravené na nelegálnu migráciu. "Sme pripravení na tvrdé preventívne aj represívne akcie a nedovolíme, aby na naše územie nelegálne vstupovali osoby, ktoré tu nemajú čo robiť," poznamenal. Pri realizácii povinnej solidarity dajú podľa jeho slov prednosť zaplateniu peňazí pred povinným umiestňovaním migrantov na územie SR.



ÚŠP sa má zrušiť. Má tiež dôjsť k viacerým zmenám pri trestných sadzbách, hraniciach škôd pri majetkovej trestnej činnosti aj k úprave premlčacích lehôt. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú vo štvrtok (8. 2.) schválili poslanci Národnej rady SR.