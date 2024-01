Fico: ÚŠP mal k dispozícii informácie k podozreniam voči Matovičovi

Bratislava 10. januára (TASR) - Úrad špeciálnej prokuratúry mal k dispozícii informácie k podozreniam voči opozičnému poslancovi Igorovi Matovičovi (hnutie Slovensko) a jeho manželke a nekonal. Na tlačovej konferencii na to poukázal premiér Robert Fico spolu s poslancom parlamentu Tiborom Gašparom (obaja Smer-SD).



Gašpar poukázal na niekoľko daňových podvodov, ktoré mal Matovič spáchať. Vychádza z výpovede tzv. kajúcnika Ľudovíta Makóa. "V skutočnostiach súvisiacich so spoločnosťou Regionpress sme narazili aj na dámu, ktorá bola blízkou spolupracovníčkou pána Matoviča, ako aj jednou z manažérok spoločnosti Regionpress, ktorá prostredníctvom spoločnosti optimalizovala daňové povinnosti týchto spoločností prostredníctvom rôznych fiktívnych reťazcov smerom na Cyprus a Rakúsko," citoval Gašpar.



Regionpress podľa neho pravdepodobne optimalizoval dane v rozsahu 11,3 milióna eur. Gašpar tvrdí, že konkrétnymi informáciami o podozreniach z daňovej trestnej činnosti disponoval aj ÚŠP.



"Daniel Lipšic (špeciálny prokurátor, pozn. TASR) je poddaný sluha pána Matoviča a to je hlavný dôvod, prečo dnes tak bojuje Matovič za Lipšica a za Úrad špeciálnej prokuratúry. (...) Matovič si veľmi dobre uvedomuje, čo znamená, keď Lipšic prestane existovať ako jeho ochranca v aktivitách, ktoré smrdia najzávažnejšou ekonomickou trestnou činnosťou," skonštatoval Fico.