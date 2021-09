Premiér: Ústava SR je korunou nášho práva, hovorí o našich hodnotách

Bratislava 1. septembra (TASR) - Ústava SR je korunou nášho práva. Hovorí o našich hodnotách a určuje pravidlá v spoločnosti. V príhovore ku Dňu ústavy SR to uviedol predseda vlády Eduard Heger (OĽANO).



"Keď sa občania a štátne orgány budú správať tak, ako to požaduje ústava, budeme žiť v slobodnej a spravodlivej krajine, kde vládne zákon. Budeme žiť v krajine, v ktorej zároveň prevláda duch tolerancie a spolupráce," poznamenal premiér. Žiadna spoločnosť nemôže podľa jeho slov prežiť bez spolupráce, ani tá naša.



"Nebojím sa diskusie, nebojím sa polemiky. Tie najlepšie riešenia sa zrodia len vtedy, keď spolu hovoríme," vyhlásil Heger s tým, že má obavy, že plodnú diskusiu a vecnú polemiku sa snaží z nášho života vytlačiť nenávisť, neochota vzájomne sa počúvať, zlomyseľnosť, ale aj účelová manipulácia s faktami. "Nedovoľme to. Majme stále otvorené srdcia aj hlavy. Počúvajme sa navzájom. Nebuďme na seba navzájom zlí a povýšení. Rešpektujme sa navzájom," povedal premiér.



V rozhádanej, rozdelenej, nespolupracujúcej spoločnosti nemôžu byť podľa neho ľudia šťastní. "A my predsa chceme byť šťastní. Chceme žiť spokojný život v štáte, ktorý funguje. Na to sme predsa tento štát založili, a preto sme prijali ústavu, ktorá má dnes 29 rokov," uviedol. Ako dodal, cíti záväzok každodennou prácou napĺňať hodnoty ústavy a rozhodnutia vlády podriaďovať ústavným pravidlám. Naďalej mieni obrusovať hrany na politickej scéne a posilňovať ducha spolupráce našej spoločnosti.