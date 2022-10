Premiér: Uvrhnúť SR do predčasných volieb v čase krízy je nezodpovedné

Bratislava 9. októbra (TASR) - Uvrhnúť krajinu do kolotoča predčasných volieb v čase energetickej krízy je nezodpovedné. Uviedol to v nedeľu na sociálnej sieti premiér Eduard Heger (OĽANO). Predčasné voľby sú podľa neho poslednou možnosťou, keď už nefungujú ústavné inštitúcie. Ubezpečil, že jeho vláda pracuje a na rozhodnutia získava aj podporu poslancov.



Heger pripomenul, že napriek vládnutiu v menšine sa podarilo schváliť zvyšovanie platov zamestnancom v zdravotníctve, dôležité energetické zákony a tiež 200 miliónov eur na pomoc dôchodcom.



Blokovanie parlamentu vníma premiér ako ďalší politický tlak na vyhlásenie predčasných volieb. "Opoziční poslanci veľmi dobre vedia, že bežných ľudí čakajú náročné chvíle, ak im nepodáme ruku. Sú to práve oni, ktorí potrebujú podporu v NR SR a vy sa im otáčate chrbtom. Nie našej vláde, ale občanom, a to len skrz vidinu vlastného prospechu," odkázal v statuse na sociálnej sieti.



Premiér dodal, že záujem šéfa Smeru-SD Roberta Fica či lídra mimoparlamentného Hlasu-SD Petra Pellegriniho o predčasné voľby je voči občanom neúprimný.