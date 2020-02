Premiér: Už sa cítim lepšie, ale doliečenie potrvá ešte niekoľko dní

Moskva 26. februára (TASR) – Premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD) po stredajšom rokovaní s predsedom ruskej vlády Michailom Mišustinom informoval novinárov, že po hospitalizácii počas predchádzajúcich dní sa už cíti "trochu lepšie", avšak ostáva v opatere lekárov.



"Vyžaduje si to ešte stále nejaké doliečenie, ktoré ešte bude trvať niekoľko dní," konštatoval.



Ako pripomenul, stredajšia cesta do Moskvy zrejme nebola preňho poslednou vo funkcii predsedu súčasnej vlády. Po sobotňajších voľbách má na programe ešte summit Vyšehradskej štvorky s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom pravdepodobne v Budapešti a summit EÚ k rozpočtu tohto zoskupenia.



"Nemyslím, že hneď do niekoľkých dní sa po voľbách sformuje vláda a ja by som spolu s terajšou vládou musel podať demisiu," vysvetlil.



Na rokovaní s Mišustinom sa podľa Pellegriniho hovorilo aj o nadchádzajúcom 75. výročí skončenia druhej svetovej vojny.



"Ruská strana ocenila prístup SR a slovenského národa k osloboditeľom a uctievaniu si pamiatky padlých z Červenej armády na celom území SR," uviedol. Rusko sa na jeho pozvanie plánuje zúčastniť na vysokej štátnej úrovni na oslavách skončenia vojny, ktoré sa budú konať 8. mája v Liptovskom Mikuláši.



Osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec