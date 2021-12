Premiér: V. Havel ukázal, že sila človeka nespočíva v kriku

Bratislava 18. decembra (TASR) - Václav Havel spoločnosti ukázal, že sila človeka nespočíva v kriku. Bol osobnosťou protikomunistického hnutia vo východnej Európe a po páde železnej opony významným politikom, ktorý v Česku i na Slovensku staval cestu demokracii. Na sociálnej sieti to uviedol predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) v reakcii na desiate výročie úmrtia posledného československého a prvého českého prezidenta Václava Havla.



"V dnešnej dobe pamätajme predovšetkým na jeho odkaz, že pravda a láska musia zvíťaziť nad klamstvom a nenávisťou. Nenechajme sa ako spoločnosť rozdeliť, ale spojme opäť naše sily v zápase o slobodu," zdôraznil premiér.



Pripomenul, že aj vďaka Havlovi sa Slovensko ľahšie zaradilo do rodiny západných demokracií. "Ako medzinárodne uznávaná osobnosť, humanista, dramatik a demokrat dostal Nežnú revolúciu v roku 1989 v Československu do povedomia širokej verejnosti na celom svete," dodal Heger.



Havel stál na čele spoločného štátu Čechov a Slovákov od roku 1989 do roku 1992, desať rokov bol potom prezidentom Českej republiky. Stál aj za vznikom Charty 77 a bol jedným z jej prvých troch hovorcov.



Za literárne a dramatické dielo, za zmýšľanie a celoživotné úsilie o dodržiavanie ľudských práv udelili Havlovi mnohé ceny, vyznamenania alebo čestné doktoráty. Ako prvý Čech dostal 23. júla 2003 najvyššie štátne vyznamenanie USA - Prezidentskú medailu slobody. Zomrel 18. decembra 2011 v Hrádečku.