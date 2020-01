Premiér: V prípade potreby je pripravená evakuácia členov misie NATO

Brusel/Bratislava 6. januára (TASR) - Veľvyslanci členských krajín Severoatlantickej aliancie v pondelok jednomyseľne skonštatovali, že všetci príslušníci výcvikovej misie NATO v Iraku sú v bezpečí a v prípade potreby sú pripravené evakuácie na bezpečnejšie základne alebo do okolitých bezpečných krajín. Informoval o tom predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) po zasadnutí Severoatlantickej rady (NAC) v Bruseli.



Premiér prostredníctvom sociálnych sietí spresnil, že zasadnutie Severoatlantickej rady sa venovalo aktuálnej situácii v Iraku.



"Prebieha úzka koordinácia s irackou vládou, momentálne je dohodnuté prerušenie výcvikových aktivít. Slovenský veľvyslanec na základe mojej inštrukcie požiadal o úzke konzultácie so spojencami a s irackou vládou, ktorá by sa mala v najbližších dňoch vyjadriť k spolupráci s NATO pri výcviku irackých ozbrojených síl," dodal Pellegrini s odkazom na vedúceho Stálej misie SR pri NATO Radovana Javorčíka.