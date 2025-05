Premiér: V rámci EÚ sa partnerom nepatrí zakazovať prelety

Bratislava 11. mája (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa neobáva zhoršenia vzťahov s partnermi v Európskej únii (EÚ) a NATO v súvislosti s jeho cestou do Moskvy na oslavy ukončenia druhej svetovej vojny. Na kritiku jeho cesty z úst viacerých predstaviteľov iných členských krajín oboch spoločenstiev odpovedal kritikou zákazu preletu cez pobaltské štáty, v dôsledku ktorého musel meniť trasu.



„Niečo také sa nepatrí medzi partnermi,“ uviedol premiér na nedeľnej tlačovej konferencii. Je presvedčený, že zákaz mal zmariť jeho cestu do Moskvy. „Nemohlo ma to zastaviť, mal som viacero verzií trasy,“ uviedol Fico.



Opätovne kritizoval vyjadrenia vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaji Kallasovej. „Ona nie je moja nadriadená, nemá mi čo hovoriť, čo mám a čo nemám robiť,“ zvolal Fico. Upozornil, že práve na bilaterálnych rokovaniach v Moskve sa dozvedel dôležité informácie, s ktorými už mohla pracovať aj európska diplomacia, či sa už týkajú iniciatívy zvolať priame rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou v Istanbule, alebo vývoja obchodných vzťahov medzi USA a Čínou.



Podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) na tlačovej konferencii takisto zdôraznil význam bilaterálnych rokovaní, upriamil pozornosť na možnosť slovenského obranného priemyslu expandovať na nových trhoch v Južnej Amerike či juhovýchodnej Ázii. „Vietnam i Brazília sú veľké krajiny, ktoré sú vstupnou bránou do regiónov,“ upozornil Kaliňák v súvislosti s Ficovými rozhovormi s predstaviteľmi Vietnamu a Brazílie.