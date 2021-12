Premiér E. Heger súhlasí s povinným očkovaním

Na snímke vpravo predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) počas rokovania výboru NR SR pre európske záležitosti 15. decembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na snímke predsedníčka výboru Vladimíra Marcinková (klub SaS) počas rokovania výboru NR SR pre európske záležitosti 15. decembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 15. decembra (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) je za povinné očkovanie.uviedol. Reagoval tak na otázky, či bude toto riešenie presadzovať.Premiér sa v stredu zúčastní na samite EÚ a krajín Východného partnerstva, ktorý má riešiť aj pandémiu nového koronavírusu. Nemyslí si však, že v otázke povinného očkovania padne aktuálne celoeurópske rozhodnutie či nariadenia.Slovenská vláda už prijala uznesenia na vypracovanie právnych analýz jednotlivých možností povinného očkovania. Heger to vníma to ako signál, že partneri problematiku chápu a že táto cesta musí mať otvorené dvere.Európsky samit sa bude okrem pandémie venovať aj situácii na Ukrajine a možnej eskalácii konfliktu s Ruskou federáciou.deklaroval predseda vlády a poukázal aj na rozbehnutú vzájomnú spoluprácu. Nevyhnutná je podľa neho aktuálne deeskalácia a riešenie situácie v rovine dialógov.Čo sa týka situácie na poľských hraniciach a v Bielorusku poznamenal, že treba udržať sankcie voči Bielorusku. Podčiarkol potrebu koordinovaného postupu EÚ a boja za demokratické princípy. Občania Bieloruska o to podľa neho záujem majú.O potrebe jasného signálu Bielorusku hovorí aj šéfka výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti Vladimíra Marcinková (SaS).uviedla. SR musí podľa nej na samite preukázať solidaritu s členskými krajinami, ktoré čelia migračnému tlaku zinscenovanému bieloruským režimom, ale aj s obeťami tohto hybridného útoku. Dodala, že výbor prijal uznesenie, ktoré potvrdzuje správnosť a pokračovanie ekonomických sankcií voči Bielorusku.