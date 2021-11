Premiér: Vakcína prináša mestám slobodu

Pozrite si aj: Od pondelka bude 36 okresov v čiernej farbe, v oranžovej budú len dva

Bratislava 4. novembra (TASR) – Vakcína prináša mestám slobodu, poukázal na to vo štvrtok večer predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) na sociálnej sieti. Zároveň pogratuloval Sabinovu k tomu, že od budúceho týždňa bude okres namiesto čiernej farby v COVID automate bordový.priblížil premiér. Ako doplnil, viaceré mestá sú blízko a verí, že čoskoro potrebnú hranicu prekonajú. Priblížil, že ide o Nitru, Námestovo, Myjavu, Banskú Bystricu, Ružomberok a Piešťany.Vďaka zaočkovanosti nad 65 percent druhou dávkou medzi obyvateľmi nad 50 rokov získajú okresy podľa slov premiéra žolíka a môžu sa presunúť do lepšej farby. Poukázal na to, že od pondelka je 14 takýchto okresov.dodal Heger.