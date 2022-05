Premiér verí, že Chorvátsko nezablokuje vstup Švédska a Fínska do NATO

Bratislava 19. mája (TASR) - Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) pevne verí, že chorvátska vláda a chorvátsky prezident nájdu spoločnú reč a Chorvátsko nebude blokovať vstup Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie (NATO). Uviedol to premiér na sociálnej sieti.



"Určite si Chorváti spomínajú na svoj vstup do Európskej únie, s ktorým musel súhlasiť každý členský štát vrátane Švédska a Fínska," poznamenal predseda vlády SR. Pripomenul, že Slovensko sa vtedy veľmi angažovalo v prospech Chorvátov, s ktorými má krajina veľmi blízke vzťahy a také musia podľa jeho slov aj naďalej zostať. ´



"Švédsko a Fínsko sú veľmi vítanými kandidátmi na členstvo v Aliancii," doplnil Heger. Vzhľadom na ich zemepisnú polohu, ekonomickú silu a dlhú demokratickú tradíciu sa ich vstupom podľa premiéra významne posilní európska bezpečnosť.