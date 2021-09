Premiér verí, že do konca roka sa podarí vyhnúť núdzovému stavu

Bratislava 26. septembra (TASR) - Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) si myslí, že do konca roka sa Slovensko napriek zhoršujúcej sa pandemickej situácii vyhne núdzovému stavu. Vyjadril sa tak v diskusnej relácii TV Markíza Na telo.



Pripustil tiež aj to, že koaličný spor v prípade prerozdelenia mandátov vo vláde po presune Márie Kolíkovej a ďalších poslancov zo strany Za ľudí do strany SaS môže napokon skončiť tak, že ministerkou ostane aj Kolíková, aj líderka Za ľudí a šéfka ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.



Vyhnúť sa zavedeniu núdzového stavu chce aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO), ktorý však pripúšťa sprísnenie protipandemických opatrení. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike takisto uviedol, že zatiaľ nie je politická vôľa na zavedenie povinného očkovania, pričom za otázny vidí spôsob jeho vynucovania. "Nechceme ľudí obmedzovať ani zavádzať núdzový stav. Chceme, aby si uvedomili, že je to na ich rozhodnutí," zdôraznil s tým, že zaočkovaním chránia ľudia seba, svoje okolie a prispievajú k tomu, aby sa nenaplnili nemocnice.