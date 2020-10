Premiér verí, že do rána bude väčšina odberných tímov pripravená

Bratislava 30. októbra (TASR) - Premiér Igor Matovič (OĽANO) verí, že do sobotňajšieho (31. 10.) rána bude absolútna väčšina odberných tímov pripravená na spustenie celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Uviedol to na sociálnej sieti s tým, že aktuálna naplnenosť tímov mimo zdravotníkov je 100 percent a zdravotníkov 73 percent.



"Každú hodinu pribúdajú desiatky a desiatky ďalších zdravotníkov. Vojačky a vojaci idú na 120 percent a verím, že do rána bude absolútna väčšina odberných tímov pripravená na spustenie najväčšej záchrannej misie na Slovensku," napísal premiér s tým ,že už teraz si Ozbrojené sily (OS) SR zaslúžia poďakovanie za ich výkon. Opätovne vyzval zdravotníkov, aby sa prihlásili na stránke somzodpovedny.sk.



Prvé kolo celoplošného testovania obyvateľov sa má uskutočniť počas nadchádzajúceho víkendu (31. 10. a 1. 11.).