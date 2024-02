Premiér verí, že polícia vyšetrí všetky varianty pri vražde novinára

Bratislava 24. februára (TASR) - Polícia by mala vyšetriť aj ďalšie verzie týkajúce sa vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) v sobotu v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy pri príležitosti nedávneho šiesteho výročia vraždy. Skonštatoval tiež, že vražda bola poprava, a odmieta zneužívanie smrti mladých ľudí na politické ciele.



"Verím, že keď urobíme poriadok na Národnej kriminálnej agentúre a Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), musia sa vrátiť policajti k verziám, ktoré neboli vôbec prešetrované, teda kto vlastne za tým je," povedal premiér. Zopakoval, že pri vyšetrovaní boli viaceré varianty týkajúce sa objednávateľa a motívu. Pýta sa, prečo ich polícia nevyšetrovala. Myslí si, že za uplynulé tri roky vedeniu krajiny vyhovovala verzia, že za vraždou stála Ficova vláda. Hovorí o politickom zneužívaní vraždy mladých ľudí.



Premiér sa vyjadril aj k novele Trestného zákona. Ak Ústavný súd SR povie, že v niektorých častiach nie je v súlade s ústavou, vláda je podľa neho pripravená to opraviť. "Pokiaľ ide o ÚŠP, jeho zrušenie, čo to má spoločné s ústavou? Absolútne nič," skonštatoval. Opätovne kritizoval aj postoj prezidentky Zuzany Čaputovej. Trvá na tom, že vláda postupuje zákonne.