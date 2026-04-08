Streda 8. apríl 2026
Premiér víta prímerie medzi USA a Iránom, označil ho za krehké

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR - Jakub Kotian

Verí, že „horúce hlavy sa trochu schladia“.

Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) označil dvojtýždňové prímerie medzi USA a Iránom za veľmi krehké, no verí, že „horúce hlavy sa trochu schladia“. Uviedol to v stredu ráno vo videu na sociálnej sieti.

„Veľmi sa teším z dvojtýždňového prímeria. Je to veľmi krehké prímerie, ale v každom prípade verme, že tie horúce hlavy sa trochu schladia,“ skonštatoval Fico.

Spojené štáty americké a Irán sa dohodli na prímerí krátko pred skončením ultimáta, ktoré dal americký prezident Donald Trump Teheránu na otvorenie Hormuzského prielivu. S návrhom na okamžité dvojtýždňové prímerie súhlasili Irán, Spojené štáty americké a ich spojenci. Dohoda zahŕňa otvorenie Hormuzského prielivu.

