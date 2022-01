Premiér víta výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu

Bratislava 16. januára (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) víta výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Pre TASR to uviedla hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková v reakcii na štvrťročnú informáciu o výsledkoch kontrol troch najvyšších ústavných činiteľov zo strany úradu.



Premiér podľa slov svojej hovorkyne poverí jednotlivé rezorty, aby sa so všetkými pochybeniami oboznámili a vypracovali možnosti nápravy. "Zaujímať ho bude aj to, či išlo o pochybenia súčasnej vlády alebo ide o dôsledok fungovania minulých vlád," doplnila v stanovisku hovorkyňa.



Predseda NKÚ Karol Mitrík poukázal v štvrťročnej informácii o výsledkoch kontrol troch najvyšších ústavných činiteľov na viaceré zistenia a nedostatky. Upozorňuje napríklad na nefunkčnú vnútornú kontrolu štátnych inštitúcií, drahý a meškajúci modul úradnej komunikácie, nedostatočnú prevenciu voči hazardu či nejednotné pravidlá pri hospodárení v lesoch.