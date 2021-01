Premiér: Vláda má najneskôr v pondelok rozhodnúť o plošnom testovaní

Bratislava 10. januára (TASR) - Vláda má na mimoriadnom zasadnutí rozhodnúť o masívnom nákupe testov a masívnom testovaní na ochorenie COVID-19. V diskusnej relácii TA3 V politike to povedal premiér Igor Matovič (OĽANO). Chce, aby sa členovia vlády zišli ešte v nedeľu, najneskôr v pondelok (11. 1.). Vyhnúť sa chce zatvoreniu fabrík, nechce zakázať ľuďom chodiť do práce. Premiér hovorí, že práve trvajúci lockdown a ani sprísnené opatrenia prijaté na Silvestra sa na číslach neprejavujú.



"Najneskôr zajtra bude mimoriadne rokovanie vlády, kde rozhodneme o masívnom nákupe testov, masívnom testovaní, lebo keď chceme zachrániť fabriky pred tým, aby sme ich zatvorili, musíme nasadiť aj iný nástroj, a ten sme si vyskúšali na Orave. Teraz to robíme v Nitre, kde ľudia bez toho, aby nemali test, nemôžu ísť do firmy," vyhlásil premiér.



Britská mutácia nového koronavírusu je už na Slovensku podľa premiéra rozšírená. "Už sa nedá ohraničiť, že toto je ohnisko, mutáciu máme všade," uviedol.



Ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) premiér odvolať nechce. "Ak by mal Boha pri sebe, ešte dnes sa zbalí z ministerstva hospodárstva," vyhlásil s tým, že Sulíkovi by vyhovovalo, keby ho z koalície vyhodili.



Vicepremiér Štefan Holý (Sme rodina) neurobil podľa Matoviča nič protizákonné, keď požiadal o výnimku, ktorú mu Úrad verejného zdravotníctva SR udelil. Jeho zlyhanie vidí len v tom, že novinárom hneď neukázal, že má na cesty do Veľkej Británie výnimku z opatrení. "Dokážme vinu, odvolávajme," reagoval na otázku, či chce Holého odvolať. O výnimku môžu podľa premiéra požiadať aj bežní občania.



Poslancov parlamentu nakazených novým koronavírusom, ktorí prišli koncom decembra hlasovať do parlamentu, premiér pochválil, pretože prioritou bolo prijať zákon, ktorý podľa neho ochráni zdravie a životy ľudí.



Hoci sú poslanci súčasťou kritickej infraštruktúry, premiér si myslí, že mladí poslanci by sa nemali ísť dať prednostne očkovať. Nepredpokladá, že mladší poslanci za OĽANO sa nechajú zaočkovať skôr. Matovič nevidí problém v tom, ak sa nechá zaočkovať mladší človek, ktorý je verejnosti známy, a urobí tak pred kamerami, aby ľudí presvedčil o prospešnosti vakcinácie.



Premiér nemá spomedzi kandidátov na špeciálneho prokurátora osobného favorita. Advokát a exminister Daniel Lipšic je podľa Matoviča mimo politiky už vyše štyroch rokov, preto sa pýtal, či má byť Lipšic naveky diskvalifikovaný z boja o túto funkciu. Lipšica uznáva ako špičkového odborníka a myslí si, že bude na rovnakej úrovni s ostatnými kandidátmi. Dodal, že ktorýkoľvek z uchádzačov by bol omnoho lepším špeciálnym prokurátorom ako predchádzajúci špeciálny prokurátor Dušan K., ktorý je v súčasnosti obvinený.