Premiér: Vláda neplánuje výjazdové rokovania v regiónoch

Bratislava 21. júla (TASR) - Vládny kabinet neplánuje robiť výjazdové rokovania v regiónoch tak, ako to robila minulá vláda. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO). Zasadnutia vlády v regiónoch podľa neho momentálne nie sú "na stole".



"Výjazdové rokovania bývalej vlády boli tak trošku divadlom. Prišli, aby sa tam ukázali a zožali potlesk, ale my chceme robiť reálnu politiku," poznamenal Heger, ktorý počas leta navštevuje rôzne oblasti Slovenska. Podľa vlastných slov je pre neho dôležité chodiť do regiónov za ľuďmi, rozprávať sa s nimi a diskutovať o problémoch, ktoré zažívajú a zároveň im vysvetľovať pomoc vlády.