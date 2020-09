VIDEO: Premiér: Vláda nezanedbala prípravu na druhú vlnu pandémie

Bratislava 23. septembra (TASR) – Vláda nezanedbala prípravu na druhú vlnu pandémie nového koronavírusu. Situáciu okolo ochorenia COVID-19 má Slovensko pod kontrolou. Tvrdí to predseda vlády Igor Matovič.



Premiér v stredu na rokovaní vlády navrhol určité opatrenia na zamedzenie šíreniu nového koronavírusu, avšak konkretizovať ich nechcel. Zároveň ľudí vyzval na zodpovednosť a dodržiavanie opatrení. „V SR máme opatrenia dostatočné, len ich rešpektujú dve tretiny ľudí a tretina ich ignoruje,“ podotkol Matovič.







Chce, aby konzílium epidemiológov prijalo také opatrenia, ktoré bude schopný vysvetliť ľuďom. „Ak budeme vidieť, že incidencia rastie, tak budeme musieť prijímať opatrenia. Zásobník máme v prvej vlne,“ poznamenal Matovič.



Vláda plánuje nakúpiť 500 000 antigénových testov, Matovič by ich chcel používať na kritických miestach, ako sú napríklad hranice.







Na margo vetovaného zákona o telekomunikáciách hovorí, že sa mohol využiť práve v auguste, keď sa ľudia vracali z dovoleniek a úrad verejného zdravotníctva tak mohol zistiť telefónne čísla od ľudí, ktorí prišli z červených krajín. Matovič poznamenal, že tento zákon už momentálne nie je prioritou. Dôvodom je aj to, že teraz je menej cestujúcich ľudí.