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Premiér: Vláda robí dobrú prácu pri konsolidácii, opozícia klame
Premiér poukázal na to, že predchádzajúca vláda pod vedením Smeru-SD odovzdávala v roku 2020 verejný dlh na úrovni 48 percent HDP a deficit 1,13 percenta HDP.
Autor TASR
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Bratislava 18. júna (TASR) - Súčasná vláda robí dobrú prácu, pokiaľ ide o konsolidáciu verejných financií, čo oceňuje aj Európska komisia (EK). Po predchodcoch pritom zdedila verejné financie v najhoršom stave v Európskej únii (EÚ). Kritika opozície v tejto oblasti je klamlivá, čo dokazujú aj oficiálne štatistiky. Pri predložení žiadosti vlády o vyslovenie dôvery v Národnej rade (NR) SR to vo štvrtok vyhlásil premiér Robert Fico (Smer-SD).
Vláda požiadala parlament o dôveru vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Ústavný súd (ÚS) SR v stredu (17. 6.) rozhodol, že kabinet musí žiadosť o dôveru podať bez zbytočného odkladu.
„Na podanie žiadosti, ktorú podala vláda, neexistujú žiadne politické alebo faktické dôvody. Jediný dôvod, prečo vláda včera prijala uznesenie a žiada Národnú radu o vyslovenie dôvery, je ustanovenie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý bol prijatý v roku 2011,“ zdôraznil Fico s tým, že vláda nikdy nespochybňovala svoju povinnosť v určitom okamihu predstúpiť pred NR SR a žiadať o vyslovenie dôvery. Mala však iný názor na výklad ustanovení dlhovej brzdy, ako prezentoval ÚS. Rozhodnutie súdu kabinet rešpektuje a žiadosť tak predkladá okamžite.
Premiér poukázal na to, že predchádzajúca vláda pod vedením Smeru-SD odovzdávala v roku 2020 verejný dlh na úrovni 48 percent HDP a deficit 1,13 percenta HDP. V nasledujúcich rokoch sa však obidve štatistiky výrazne zhoršili. „Výsledkom bolo, že keď sme nastupovali v roku 2023 po parlamentných voľbách v septembri k moci, dostali sme, a to je oficiálne potvrdené, najhoršie verejné financie v EÚ,“ podčiarkol Fico.
V súčasnosti je Slovensko podľa neho „v zdravom strede“ pri porovnaní s inými krajinami EÚ a eurozóny. Podľa oficiálnych údajov Eurostatu bol verejný dlh k 1. januáru 2025 v celej eurozóne priemerne na úrovni 87,1 percenta a v celej EÚ okolo 80 percent HDP. Na Slovensku to bolo v rovnakom čase 59,7 percenta HDP. Vyššie ako SR sú napríklad Taliansko, Francúzsko, Belgicko, Španielsko, Rakúsko, Fínsko, Portugalsko, Slovinsko či Nemecko.
Koaličných poslancov premiér vyzval, aby sa nenechali opozičnými klamstvami zatlačiť do kúta a reagovali konkrétnymi číslami, ktoré sú pre vládu priaznivé. „Európska komisia oceňuje naše konsolidačné úsilie a budeme v ňom pokračovať aj v nasledujúcom období. Máme jasný plán. My chceme odovzdať, na rozdiel od vlád pána Matoviča, Hegera a Ódora ďalšej vláde, ktorá príde, verejné financie, ktoré budú konsolidované a ktoré budú v podstatne lepšom stave ako tie, ktoré nám odovzdala vláda pána Matoviča, Hegera a Ódora, ktoré označila EK za najhoršie verejné financie v celej EÚ,“ dodal Fico.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) vo svojom následnom vystúpení zdôraznil, že súčasná vláda splnila všetky pravidlá zákona o rozpočtovej zodpovednosti. „Plnili sme všetky pravidlá paktu stability a rastu, dodržiavali sme fiškálne pravidlá,“ vyhlásil.
Predchádzajúcemu kabinetu vyčítal, že v roku 2021 „vystrelil“ dlh Slovenska na 60,2 percenta HDP, teda mimo všetkých sankčných pásiem dlhovej brzdy. „Ten, kto by mal byť odvolávaný, ste vy,“ odkázal Kamenický opozičným poslancom. Zo zákona o rozpočtovej zodpovednosti urobila podľa neho opozícia počas svojej vlády „trhací kalendár“. Odmieta tvrdenia, že súčasná vláda nekonsolidovala. „Keby sme my nekonsolidovali, deficit by bol nad 7 percentami HDP,“ dodal.
Vláda požiadala parlament o dôveru vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Ústavný súd (ÚS) SR v stredu (17. 6.) rozhodol, že kabinet musí žiadosť o dôveru podať bez zbytočného odkladu.
„Na podanie žiadosti, ktorú podala vláda, neexistujú žiadne politické alebo faktické dôvody. Jediný dôvod, prečo vláda včera prijala uznesenie a žiada Národnú radu o vyslovenie dôvery, je ustanovenie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý bol prijatý v roku 2011,“ zdôraznil Fico s tým, že vláda nikdy nespochybňovala svoju povinnosť v určitom okamihu predstúpiť pred NR SR a žiadať o vyslovenie dôvery. Mala však iný názor na výklad ustanovení dlhovej brzdy, ako prezentoval ÚS. Rozhodnutie súdu kabinet rešpektuje a žiadosť tak predkladá okamžite.
Premiér poukázal na to, že predchádzajúca vláda pod vedením Smeru-SD odovzdávala v roku 2020 verejný dlh na úrovni 48 percent HDP a deficit 1,13 percenta HDP. V nasledujúcich rokoch sa však obidve štatistiky výrazne zhoršili. „Výsledkom bolo, že keď sme nastupovali v roku 2023 po parlamentných voľbách v septembri k moci, dostali sme, a to je oficiálne potvrdené, najhoršie verejné financie v EÚ,“ podčiarkol Fico.
V súčasnosti je Slovensko podľa neho „v zdravom strede“ pri porovnaní s inými krajinami EÚ a eurozóny. Podľa oficiálnych údajov Eurostatu bol verejný dlh k 1. januáru 2025 v celej eurozóne priemerne na úrovni 87,1 percenta a v celej EÚ okolo 80 percent HDP. Na Slovensku to bolo v rovnakom čase 59,7 percenta HDP. Vyššie ako SR sú napríklad Taliansko, Francúzsko, Belgicko, Španielsko, Rakúsko, Fínsko, Portugalsko, Slovinsko či Nemecko.
Koaličných poslancov premiér vyzval, aby sa nenechali opozičnými klamstvami zatlačiť do kúta a reagovali konkrétnymi číslami, ktoré sú pre vládu priaznivé. „Európska komisia oceňuje naše konsolidačné úsilie a budeme v ňom pokračovať aj v nasledujúcom období. Máme jasný plán. My chceme odovzdať, na rozdiel od vlád pána Matoviča, Hegera a Ódora ďalšej vláde, ktorá príde, verejné financie, ktoré budú konsolidované a ktoré budú v podstatne lepšom stave ako tie, ktoré nám odovzdala vláda pána Matoviča, Hegera a Ódora, ktoré označila EK za najhoršie verejné financie v celej EÚ,“ dodal Fico.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) vo svojom následnom vystúpení zdôraznil, že súčasná vláda splnila všetky pravidlá zákona o rozpočtovej zodpovednosti. „Plnili sme všetky pravidlá paktu stability a rastu, dodržiavali sme fiškálne pravidlá,“ vyhlásil.
Predchádzajúcemu kabinetu vyčítal, že v roku 2021 „vystrelil“ dlh Slovenska na 60,2 percenta HDP, teda mimo všetkých sankčných pásiem dlhovej brzdy. „Ten, kto by mal byť odvolávaný, ste vy,“ odkázal Kamenický opozičným poslancom. Zo zákona o rozpočtovej zodpovednosti urobila podľa neho opozícia počas svojej vlády „trhací kalendár“. Odmieta tvrdenia, že súčasná vláda nekonsolidovala. „Keby sme my nekonsolidovali, deficit by bol nad 7 percentami HDP,“ dodal.