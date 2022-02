Heger: Vláda SR odsudzuje konanie Ruska, ide o neospravedlniteľný čin

Bratislava 24. februára (TASR) - Vláda SR odsudzuje konanie ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho vlády. V súčinnosti so spojencami v NATO a Európskej únii bude pomáhať v sebaobrane Ukrajiny pred ruským agresorom a zasadzovať sa za zastavenie bojov. Premiér Eduard Heger o tom informuje na sociálnej sieti.



"Je to zo strany Ruska neospravedlniteľný barbarský čin, hrubé porušenie medzinárodného práva. Znova nám pred očami ožil ruský imperializmus v jeho agresívnej, militantnej podobe," uviedol Heger. Slovensko podľa jeho slov stojí pri ukrajinskom ľude.



Nastolenie mieru považuje za absolútnu prioritu. "Dnes však vieme, že je ho možné dosiahnuť len tým, že demokratické štáty budú mať voči diktatúram a despotom vojenskú prevahu a ich odvetné kroky za agresiu budú mať silný moment odstrašenia. Vláda ubezpečuje občanov na Slovensku, že spolu so spojencami v Severoatlantickej aliancii urobí všetky potrebné kroky na odvrátenie vojny, ktorá zasiahla nášho suseda," zhrnul Heger.



Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok oznámil, že rozhodol o uskutočnení špeciálnej vojenskej operácie vo východnej časti Ukrajiny.