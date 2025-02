Premiér odcestuje do Talianska, stretne sa s pápežom

Bratislava 13. februára (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok odcestuje do Talianska. V rámci pracovnej cesty sa vo Vatikáne stretne aj s pápežom Františkom. TASR o tom informovali z tlačového a informačného odboru Úrady vlády (ÚV) SR.



Pracovná cesta premiéra bude trvať od 13. do 14. februára. Vo štvrtok v Ríme navštívi Pápežský slovenský ústav a kolégium sv. Cyrila a Metoda, kde sa oboznámi s činnosťou inštitúcie.



V piatok (14. 2.) bude predseda vlády v Apoštolskom paláci vo Vatikáne rokovať so štátnym sekretárom Svätej stolice, kardinálom Pietrom Parolinom. "Následne ho na osobnej audiencii prijme pápež František," dodali z ÚV SR.



Premiér zároveň na sociálnej sieti informoval, že do delegácie zaradil aj svoju mamu. Ozrejmil, že mame a jej sprevádzajúcej osobe hradí všetky náklady spojené s pracovnou cestou.