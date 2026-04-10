Premiér: Vo veci ovplyvňovania volieb sme nedávali na políciu podanie
Polícia pre TASR potvrdila, že v uvedenej veci vydal vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite rozhodnutie, ktoré však doposiaľ nenadobudlo právoplatnosť.
Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) nepodával v súvislosti s podozrením na ovplyvňovanie parlamentných volieb z roku 2023 žiadne podanie na políciu. Povedal to na piatkovej tlačovej konferencii. To však podľa neho neznamená, že k ovplyvňovaniu cez ministerstvo zahraničných vecí Veľkej Británie nemalo dochádzať.
„Nenapadli sme tento skutok na polícii ani na prokuratúre, my sme zaviedli krátko na to v Trestnom zákone novelizáciou novú skutkovú podstatu,“ skonštatoval Fico s tým, že na prípad podozrenia z ovplyvňovania volieb v roku 2023 sa táto nová skutková podstata nevzťahuje, keďže platí zákaz retroaktivity. „Nepýtajte sa ma na nejaké podanie na políciu, vôbec ma to netrápi. Ja ani nechápem, čo vlastne polícia posudzovala. Žiadny trestný čin vtedy neexistoval,“ odkázal novinárom. „Netvrdili sme, že je to trestný čin. Tvrdíme, že tu bolo zasahovanie cudzieho štátu Veľkej Británie cez konkrétnu inštitúciu,“ skonštatoval premiér. Ak nejaké podanie polícia odmietla, neznamená to podľa neho, že celá vec sa skončila.
Polícia pre TASR potvrdila, že v uvedenej veci vydal vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite rozhodnutie, ktoré však doposiaľ nenadobudlo právoplatnosť. „Vzhľadom na aktuálny procesný stav nie je možné poskytnúť bližšie informácie v rozsahu zodpovedajúcom aktuálnemu procesnému stavu. Rovnako nie je možné uviesť ani konkrétne dôvody, ktoré viedli k vydaniu predmetného rozhodnutia,“ uviedli z oddelenia komunikácie Prezídia Policajného zboru (PZ).
Vlani v lete hovoril premiér na základe medializovaných informácií o prípade, keď mal podľa jeho slov rezort zahraničných vecí Veľkej Británie platiť cez mediálnu agentúru tzv. influencerov na ovplyvňovanie slovenských parlamentných volieb v roku 2023 v neprospech Smeru-SD a v prospech PS. Britské ministerstvo zahraničia odmietlo, že by sa Spojené kráľovstvo snažilo ovplyvniť výsledok volieb, respektíve povzbudzovať k voľbe za alebo proti konkrétnej politickej strane.
