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Premiér vráti v pondelok prezidentovi poverenie na riadenie MŽP

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Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR - Daniel Stehlík

Fico to uviedol na sociálnej sieti s tým, že spor medzi predsedom SNS Andrejom Dankom a bývalým ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom nebude pokračovať na jeho úkor.

Autor TASR
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Bratislava 8. novembra (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) vráti v pondelok (9. 11.) prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu poverenie na riadenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Hlave štátu predseda vlády navrhuje, aby tento rezort riadil nominant koaličnej SNS. Fico to uviedol na sociálnej sieti s tým, že spor medzi predsedom SNS Andrejom Dankom a bývalým ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom nebude pokračovať na jeho úkor.

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