< sekcia Slovensko
Premiér vráti v pondelok prezidentovi poverenie na riadenie MŽP
Fico to uviedol na sociálnej sieti s tým, že spor medzi predsedom SNS Andrejom Dankom a bývalým ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom nebude pokračovať na jeho úkor.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 8. novembra (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) vráti v pondelok (9. 11.) prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu poverenie na riadenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Hlave štátu predseda vlády navrhuje, aby tento rezort riadil nominant koaličnej SNS. Fico to uviedol na sociálnej sieti s tým, že spor medzi predsedom SNS Andrejom Dankom a bývalým ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom nebude pokračovať na jeho úkor.