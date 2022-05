Premiér: Vyjadrenia Matoviča na adresu prezidentky nie sú vhodné

Bratislava 6. mája (TASR) – Vylúčenie poslankýň Romany Tabák a Katarína Hatrákovej z klubu OĽANO nebol trest, vyjadrenia lídra hnutia Igora Matoviča na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej nie sú vhodné a štvorkoalícia má naďalej opodstatnenie. Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) to uviedol vo videu na sociálnej sieti pri odpovediach "na otázky, ktoré dostal".



"V prvom rade nehovorme o treste, ale o tom, že panie poslankyne sa spreneverili hodnotám, s ktorými sme vstupovali ako OĽANO do volieb. Reflektovali sme teda na to, že sme sa v tejto základnej hodnotovej otázke rozišli,“ uviedol na otázku, ktorá sa týkala rozhodnutia poslaneckého klubu OĽANO vylúčiť poslankyne Tabák a Hatrákovú, ktoré nehlasovali za schválenie žiadosti prokuratúry o vydanie Roberta Fica (Smer-SD) do väzby.



V prípade postoja Sme rodina, ktorého poslanci sa zdržali hlasovania, Heger priznal, že s hnutím Borisa Kollára majú názorové rozdiely. Dodal zároveň, že sú obdobia, keď sa v koalícii na niektorého z partnerov nevie spoľahnúť. „Vtedy však zaberie iný, preto si myslím, že práve štvorkoalícia má opodstatnenie a chcem, aby sme ako štvorkoalícia dovládli," dodal. Uistil, že urobí všetko preto, aby udržal koalíciu až do riadnych volieb v roku 2024.



Heger uviedol, že vyjadrenia Matoviča na adresu Čaputovej, ktorými expremiér nazval hlavu štátu falošnou a zákernou, nepovažuje za vhodné. Priznal taktiež, že ho nebaví handrkovanie Matoviča s ministrom hospodárstva a lídrom SaS Richardom Sulíkom. "Je v poriadku, keď sa stretávajú vo vecnej názorovej konfrontácii, no nemali by tam byť osobné útoky,“ uviedol premiér vo videu, v ktorom chcel odpovedať na „kladené otázky“. Boli medzi nimi aj také, ktoré sa týkali skĺbenia politiky a viery, ale aj toho, čo mal na obed a či príde do Bardejova.